Представлен Google Chrome с авторизацией на сайтах без паролей‍

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Состоялся релиз новой стабильной версии популярного браузера Google Chrome — в апдейте 67.0.3396.62 можно обнаружить целую массу нововведений разной степени полезности. Например — возможность авторизации на сайтах при помощи дактилоскопического сенсора или камеры, режим изоляции вебсайтов (необходимый для борьбы с нашумевшей уязвимостью Spectre), поддержка стандарта WebXR, и так далее.

Последняя версия Chrome позволяет не осуществлять ввод пароля на сайтах, а заменить процедуру на аутентификацию по биометрическим данным — в определенных случаях, как отмечают эксперты, это чрезвычайно удобно. Кроме биометрии, в "Хроме" теперь есть возможность защищать свои приватные данные USB-токеном.

Поддержка стандарта WebXR в значительной степени расширяет возможности Google Chrome в области виртуальной и дополненной реальности — у разработчиков теперь есть возможность создавать довольно продвинутые VR-приложения, работающие непосредственно в браузере.

Мобильная версия Chrome отныне поддерживает API Generic Sensor, благодаря которому сайты могут считывать показания с датчиков смартфонов. Например — с гироскопа, акселерометра или сенсора движения