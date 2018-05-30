Сервис Uber Eats прекращает работу в России

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Популярный за рубежом сервис доставки еды Uber Eats почему-то не прижился на территории Российской Федерации — компания сообщила о сворачивании бизнеса в РФ. Теперь Uber Eats станет частью сервиса "Яндекс.Еда", который обладает в общем-то аналогичным функционалом.

"Uber Eats уходит из России, но это не значит, что вы теперь будете голодными! Сервис станет частью "Яндекс.Еды", при помощи которой вы сможете заказать доставку любимого фастфуда. Бургеры, пицца, стейки, салаты, роллы, десерты и картошка-фри из "Мака" — все это по-прежнему доступно для заказа", — цитируют СМИ сообщение, которое получили пользователи Uber Eats.

Ранее в этом году, напомним, была осуществлена сделка по объединению сервисов Uber и "Яндекса", позволяющих осуществлять онлайн-заказ автомобилей. Новая структура на пятьдесят девять с лишним процентов принадлежит "Яндексу", на почти тридцать семь процентов "Уберу" и на почти четыре процента сотрудникам компании.

По условиям сделки, владельцам мобильных девайсов по-прежнему доступны приложения Uber и "Яндекс.Такси". Сервис Uber Eats в РФ теперь тоже будет принадлежать объединенной структуре.