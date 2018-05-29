«Яндекс» представил Станцию - умную колонку с «Алисой»‍

"Умная" колонка "Станция", представленная компанией "Яндекс", является многофункциональным мультимедийным центром, главная фишка которого — голосовой ассистент "Алиса". Подробности о девайсе появились в ходе конференции YaC2018.
Интеллектуальное устройство "Станция" может использоваться в качестве довольно громкого источника звука — мощность колонки составляет 50 Ватт. Колонка умеет подключаться к современным телевизорам и управлять воспроизведением мультимедийного контента. Благодаря сервису "Яндекс.Музыка", "Станция" позволяет получить доступ к музыкальной библиотеке из тридцати пяти миллионов треков.
Взаимодействие с девайсом осуществляется голосом — в том числе и управление воспроизведением. То есть, "Алису" можно попросить поставить ту или иную музыку, начать проигрывание с определенного момента, изменить громкость и так далее.
"Станция" будет позволять совершать покупки онлайн — для этого, как предполагается, будут использоваться биометрические технологии, то есть у ребенка, дорвавшегося до колонки, не будет возможности потратить семейный бюджет на сомнительные приобретения.
Стоимость "умного" девайса составит десять тысяч рублей, а приобрести колонку можно будет уже грядущим летом.
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