Роскомнадзор уговаривает Google и Apple удалить Telegram

Специалисты Роскомнадзора ведут диалог с юристами корпораций Google и Apple относительно удаления мессенджера Telegram из каталогов приложений для Android и iOS. Соответствующими сведениями с журналистами поделился начальник Федеральной службы по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций Александр Жаров.
"Разговор с представителями корпораций "Гугл" и "Эппл" по вопросу блокировки "Телеграма" осуществляется. Наши сотрудники переписываются с юристами указанных корпораций, однако согласия пока что достичь не получается. Мы настаиваем на одном, но они придерживаются несколько другой позиции", — цитируют Жарова средства массовой информации.
Глава Роскомнадзора, тем не менее, уверен, что процесс даст необходимый цензурирующему Интернет ведомству результат — то есть Telegram будет удален из поисковой выдачи Google и магазинов приложений для мобильных операционных систем.
Мессенджер "Телеграм", напомним, был запрещен в Российской Федерации тринадцатого апреля 2018-го года — после того, как Таганский суд Москвы вынес соответствующее решение из-за отказа разработчиков софта от сотрудничества с ФСБ.
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