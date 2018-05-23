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«Яндекс» и Gallery начали продавать цифровую наружную рекламу в Москве‍

Среда, 23 Мая 2018 14:23
«Яндекс» и Gallery начали продавать цифровую наружную рекламу в Москве‍ Фото из открытых источников

Расположенные в Москве билборды, принадлежащие рекламному оператору Gallery, будут показывать цифровую наружную рекламу сервиса "Яндекс.Дисплей". О новшестве пишет издание "КоммерсантЪ".

 

По данным которого, в данный момент размещение цифровой наружной рекламы на билбордах Gallery осуществляется через площадку "Яндекс.Дисплей" — речь идет о тестовом режиме использования новой технологии. Представители компании "Яндекс" говорят, что до конца текущего года возможность размещать наружную рекламу появится в сервисе "Яндекс.Директ".

 

В отличие от интернет-рекламы, оплата при размещении наружной цифровой рекламы происходит за так называемые аудиторные контакты с сообщением (OTS).

 

"Технологии, которые предоставляет компания "Яндекс", позволяют производить довольно тонкую сегментацию и настройку аудитории, поэтому рекламодатели получают довольно эффективный инструмент, учитывающий массу социальных и демографических данных", — рассказывают официальные представители Gallery.

 

На данный момент в России существуют шесть с лишним сотен цифровых билбордов, в Москве, при этом, находятся почти четыре сотни из них.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Яндекс
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