«Яндекс» и Gallery начали продавать цифровую наружную рекламу в Москве‍

Расположенные в Москве билборды, принадлежащие рекламному оператору Gallery, будут показывать цифровую наружную рекламу сервиса "Яндекс.Дисплей". О новшестве пишет издание "КоммерсантЪ".
По данным которого, в данный момент размещение цифровой наружной рекламы на билбордах Gallery осуществляется через площадку "Яндекс.Дисплей" — речь идет о тестовом режиме использования новой технологии. Представители компании "Яндекс" говорят, что до конца текущего года возможность размещать наружную рекламу появится в сервисе "Яндекс.Директ".
В отличие от интернет-рекламы, оплата при размещении наружной цифровой рекламы происходит за так называемые аудиторные контакты с сообщением (OTS).
"Технологии, которые предоставляет компания "Яндекс", позволяют производить довольно тонкую сегментацию и настройку аудитории, поэтому рекламодатели получают довольно эффективный инструмент, учитывающий массу социальных и демографических данных", — рассказывают официальные представители Gallery.
На данный момент в России существуют шесть с лишним сотен цифровых билбордов, в Москве, при этом, находятся почти четыре сотни из них.
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