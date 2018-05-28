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Apple раскрыла статистику по запросам властей на передачу приватных данных пользователей

Понедельник, 28 Мая 2018 11:29
Apple раскрыла статистику по запросам властей на передачу приватных данных пользователей Фото из открытых источников

Американская корпорация Apple сообщила о намерении начать публикацию сведений об объеме затребованной властями пользовательской информации. Согласно отчету "яблочной" корпорации, по итогам второй половины прошлого года от властей Соединенных Штатов Америки поступило шестнадцать с четвертью тысяч соответствующих запросов, затрагивающих восемь с лишним тысяч аккаунтов.

 

Представители Apple отмечают, что число запросов от властей стремительно растет — за последний год этот показатель фактически удвоился.

 

Запросы на предоставление персональных данных пользователей Apple, кстати говоря, генерируются не только властями США, но и их российскими коллегами — по итогам отчетного периода Россия направила в "Эппл" четыреста пять запросов. Удовлетворены из них были триста пятьдесят.

 

Из Китая в Apple поступило почти семь с половиной сотен запросов, однако затрагивали они, при этом, сто семьдесят пять тысяч устройств. В общем, в Китае, как видим, очень тщательно следят за пользователями, которые пытаются что-то скрыть от властей.

 

В скоро времени Apple опубликует еще и данные о запросах на удаление тех или иных приложений из каталога софта App Store.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Apple
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