Apple раскрыла статистику по запросам властей на передачу приватных данных пользователей

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Американская корпорация Apple сообщила о намерении начать публикацию сведений об объеме затребованной властями пользовательской информации. Согласно отчету "яблочной" корпорации, по итогам второй половины прошлого года от властей Соединенных Штатов Америки поступило шестнадцать с четвертью тысяч соответствующих запросов, затрагивающих восемь с лишним тысяч аккаунтов.

Представители Apple отмечают, что число запросов от властей стремительно растет — за последний год этот показатель фактически удвоился.

Запросы на предоставление персональных данных пользователей Apple, кстати говоря, генерируются не только властями США, но и их российскими коллегами — по итогам отчетного периода Россия направила в "Эппл" четыреста пять запросов. Удовлетворены из них были триста пятьдесят.

Из Китая в Apple поступило почти семь с половиной сотен запросов, однако затрагивали они, при этом, сто семьдесят пять тысяч устройств. В общем, в Китае, как видим, очень тщательно следят за пользователями, которые пытаются что-то скрыть от властей.

В скоро времени Apple опубликует еще и данные о запросах на удаление тех или иных приложений из каталога софта App Store.