Apple запретила в App Store приложение Steam Link

Фото из открытых источников

Играть в игры, предназначенные для настольных компьютеров, используя для этого iPhone с установленным приложением Steam Link — неправильно. Так решила корпорация Apple и не стала добавлять Steam Link в каталог приложений iOS.

Представители компании Valve, которая является разработчиком платформы Steam в целом и приложения Steam Link в частности, уже выразили свое сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы потратили огромное количество времени и сил на создание такого чрезвычайно полезного для геймеров продукта, как Steam Link, поэтому, безусловно, испытываем из-за решения Apple определенное разочарование", — говорит Даг Ломбарди, офпредставитель "Стима".

Ломбарди отметил, что у команды разработчиков Steam Link все еще есть надежда на то, что "яблочная" корпорация изменит свое решение. Однако эта надежда, как несложно предположить, является весьма призрачной.

Apple получает серьезные деньги благодаря мобильным играм для iOS, поэтому подобный Steam Link софт, потенциально создающий конкуренцию для "яблочной" игровой инфраструктуры, само-собой, не вписывается в бизнес-модель корпорации.