Пятница 25 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Apple запретила в App Store приложение Steam Link

Apple запретила в App Store приложение Steam Link

Пятница, 25 Мая 2018 14:48
Apple запретила в App Store приложение Steam Link Фото из открытых источников

Играть в игры, предназначенные для настольных компьютеров, используя для этого iPhone с установленным приложением Steam Link — неправильно. Так решила корпорация Apple и не стала добавлять Steam Link в каталог приложений iOS.

 

Представители компании Valve, которая является разработчиком платформы Steam в целом и приложения Steam Link в частности, уже выразили свое сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

 

"Мы потратили огромное количество времени и сил на создание такого чрезвычайно полезного для геймеров продукта, как Steam Link, поэтому, безусловно, испытываем из-за решения Apple определенное разочарование", — говорит Даг Ломбарди, офпредставитель "Стима".

 

Ломбарди отметил, что у команды разработчиков Steam Link все еще есть надежда на то, что "яблочная" корпорация изменит свое решение. Однако эта надежда, как несложно предположить, является весьма призрачной.

 

Apple получает серьезные деньги благодаря мобильным играм для iOS, поэтому подобный Steam Link софт, потенциально создающий конкуренцию для "яблочной" игровой инфраструктуры, само-собой, не вписывается в бизнес-модель корпорации.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Apple
Главное за сутки
СМИ: КНДР готова к переговорам с США в любое время СМИ: КНДР готова к переговорам с США в любое время Заместитель главы северокорейского МИДа Ким Ке Гван заявил, что в КНДР по-прежнему хотят наладить отношения с США и готовы провести встречу с американскими властями в любое время и в любом…
Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон Глава российского государства Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в России с двухдневным официальным визитом, провели в четверг в Санкт-Петербурге переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения, а также…
Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала" Основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров, говорится в сообщении компании. В заявлении говорится, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США, сообщает…

Читайте также
Ученые пообещали ускорить компьютеры в миллион раз Ученые пообещали ускорить компьютеры в миллион раз Производительность обыкновенных персональных компьютеров и ноутбуков может быть увеличена "в миллионы раз" — заявляют сотрудники расположенного в Германии Университета Регенсбурга, разработавшие уникальную технологию, основанную на применении лазеров. "Все, на самом…
Российские ювелиры «построили» бриллиантовый Крымский мост на iPhone X Российские ювелиры «построили» бриллиантовый Крымский мост на iPhone X Российский бренд смартфонов Caviar включил новый дизайн iPhone X«Крымский мост» в коллекцию «Достояние». Корпус смарфтона украшен 10 бриллиантами, но почему один из них — чайного цвета? Подробнее - в материале…
Роботам удалось соорудить самый маленький в мире дом Роботам удалось соорудить самый маленький в мире дом Самый миниатюрный в мире дом был построен роботизированной системой, разработанной инженерами из Франции — по данным издания Journal of Vacuum Science & Technology, площадь "постройки" составляет всего триста на триста…
4 причины использовать Apple Maps вместо Google Maps 4 причины использовать Apple Maps вместо Google Maps Изначально довольно спорный картографический сервис Apple Maps ушел далеко вперед за годы своего существования — говорят компетентные эксперты, сравнившие карты от "Эппл" с картами от "Гугл". Специалисты, в частности, представили…
Фото
Вулкан Гекла или "Ворота в ад" Вулкан Гекла или "Ворота в ад"

Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкь...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

«Би-би-си»: Порошенко заплатил за встречу с Трампом 400 тысяч долларов.

Первый случай, когда проститутка заплатила клиенту.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.