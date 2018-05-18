Steam запустил сервис для запуска компьютерных игр на смартфонах

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Сервис цифровой дистрибуции игр Steam обзавелся новой фишкой, которую должны оценить любители мобильного гейминга — функция Steam Link, появившаяся в "Стиме", позволяет играть в десктопные компьютерные игры на смартфоне.

Работает технология достаточно просто — игра запускается на мощном компьютере, но игровой процесс транслируется на мобильное устройство. Управлять игрой можно при помощи физического контролера — таким образом достигается максимальное удобство. Зрелищность, конечно же, несколько теряется из-за маленького экранчика смартфона, да и в целом не ясно, кому может прийти в голову играть именно таким образом, но технология все же заслуживает право на жизнь.

Сервис Steam Link был запущен совсем недавно, поэтому пока что он поддерживает исключительно девайсы, работающие под управлением мобильной операционной системы Android.

Игры, при этом, поддерживаются не все — в некоторых тайтлах Steam Link отключен специально — для того, чтобы не портить впечатление от игры невозможностью нормального управления. Это, например, игры с каким-то сложным контролем. Стоит отметить, что сервис Steam Link является совершенно бесплатным.