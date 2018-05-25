В Роскомнадзоре говорят, что все последние теракты координировались через Telegram

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Последние террористические атаки (какие конкретно — не уточняется), имевшие место как в Российской Федерации, так и в мире, координировались при помощи запрещенного в РФ мессенджера Telegram — заявил накануне Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Соответствующее заявление Жаров сделал в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

"Все последние теракты, которые произошли в России и за ее пределами, координировались террористами через "Телеграм". Этот факт был подтвержден специалистами Федеральной службы безопасности, которые поделились с нами результатами своей оперативно-разыскной деятельности", — заявил глава Роскомнадзора, почему-то не отметив, что террористы использовали для координации атак... буквы кириллического и других алфавитов!

Плюс, террористы используют Интернет. С этой "проблемой" в Роскомнадзоре, правда, уже борются — попытки заблокировать Telegram в России в целом весьма негативно сказались на функциональности российского сегмента глобальной информационной сети.