В Роскомнадзоре говорят, что все последние теракты координировались через Telegram

Последние террористические атаки (какие конкретно — не уточняется), имевшие место как в Российской Федерации, так и в мире, координировались при помощи запрещенного в РФ мессенджера Telegram — заявил накануне Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Соответствующее заявление Жаров сделал в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
"Все последние теракты, которые произошли в России и за ее пределами, координировались террористами через "Телеграм". Этот факт был подтвержден специалистами Федеральной службы безопасности, которые поделились с нами результатами своей оперативно-разыскной деятельности", — заявил глава Роскомнадзора, почему-то не отметив, что террористы использовали для координации атак... буквы кириллического и других алфавитов!
Плюс, террористы используют Интернет. С этой "проблемой" в Роскомнадзоре, правда, уже борются — попытки заблокировать Telegram в России в целом весьма негативно сказались на функциональности российского сегмента глобальной информационной сети.
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