Mail.ru и «Спутник» исключили сайт Telegram из поисковой выдачи

Фото из открытых источников

Офсайт заблокированного в Российской Федерации мессенджера Telegram отныне нельзя найти в поисковых машинах Mail.ru и "Спутник" — сообщает "Коммерсант", по данным которого, указанные поисковики подключились к федеральной государственной информационной системе, разработанной для того, чтобы фильтровать запрещенные ресурсы.

Поисковые системы Google и "Яндекс", как отмечают представители Роскомнадзора, пока еще только тестируют взаимодействие с ФГИС. "С техническими сотрудниками поисковиков "Гугла" и "Яндекса" был осуществлен обмен информацией, по итогам которого они тестируют сопряжение систем", — говорят в РКН.

В "Яндексе", Google и Mail.ru Group не стали комментировать соответствующее заявление представителей Роскомнадзора. Представители "Рамблера", поисковик которого использует технологии "Яндекса", говорят, что все подобные вопросы решают на стороне партнера, предоставляющего поисковые технологии.

Эксперты в области информационных технологий, с которыми побеседовали редакторы "Ъ", сомневаются в исключении сайта "Телеграма" из выдачи поисковиков "Яндекс" и Google — специалисты объясняют свои сомнения тем, что ФГИС, которая должна регулировать это, фактически не существует в том виде, который был предусмотрен законодательством РФ.