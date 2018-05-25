Компания Energizer представила смартфон с "вечным" аккумулятором на 16 000 мАч

"Смартфоны с вечными аккумуляторами" — именно так "скромно" компания Energizer позиционирует свою новую линейку продуктов — смартфоны Power Max, емкость аккумуляторных батарей которых действительно является весьма внушительной — топовому аппарату линейки поставили батарейку на целых шестнадцать тысяч миллиампер-часов.
16 000 мАч — это емкость батареи самого дорогого аппарата новой линейки устройств Energizer. Речь идет о смартфоне P16K Pro, у которого довольно неплохие характеристики в целом — шестидюймовый дисплей с разрешением 1080 на 2160 точек, однокристальная система P23 MediaTek Helio, шесть гигабайт оперативной памяти, а также постоянное хранилище данных объемом в 128 гигабайт. Основная камера, как и полагается современному девайсу, двойная.
Сколько будет стоить это чудо техники — пока неизвестно, но предполагается, что немало. Устройство ведь позиционируется как уникальное — оно, между прочим, способно заряжать другие гаджеты.
Energizer представил и смартфоны попроще — P600S и P550S. У них гораздо менее емкие аккумуляторы — на 4500 и 5000 мАч, соответственно. Но и стоить они будут, вероятно, не как самолет.
Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкь...
Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура
«Би-би-си»: Порошенко заплатил за встречу с Трампом 400 тысяч долларов.
Первый случай, когда проститутка заплатила клиенту.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.