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Компания Energizer представила смартфон с "вечным" аккумулятором на 16 000 мАч

Пятница, 25 Мая 2018 11:32
Компания Energizer представила смартфон с &quot;вечным&quot; аккумулятором на 16 000 мАч Фото из открытых источников

"Смартфоны с вечными аккумуляторами" — именно так "скромно" компания Energizer позиционирует свою новую линейку продуктов — смартфоны Power Max, емкость аккумуляторных батарей которых действительно является весьма внушительной — топовому аппарату линейки поставили батарейку на целых шестнадцать тысяч миллиампер-часов.

 

16 000 мАч — это емкость батареи самого дорогого аппарата новой линейки устройств Energizer. Речь идет о смартфоне P16K Pro, у которого довольно неплохие характеристики в целом — шестидюймовый дисплей с разрешением 1080 на 2160 точек, однокристальная система P23 MediaTek Helio, шесть гигабайт оперативной памяти, а также постоянное хранилище данных объемом в 128 гигабайт. Основная камера, как и полагается современному девайсу, двойная.

 

Сколько будет стоить это чудо техники — пока неизвестно, но предполагается, что немало. Устройство ведь позиционируется как уникальное — оно, между прочим, способно заряжать другие гаджеты.

 

Energizer представил и смартфоны попроще — P600S и P550S. У них гораздо менее емкие аккумуляторы — на 4500 и 5000 мАч, соответственно. Но и стоить они будут, вероятно, не как самолет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
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