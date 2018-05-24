Инженеры Disney создали робота, который делает сальто в полёте‍

Фото из открытых источников

Довольно необычный робот, которого создали инженеры из компании Disney Research, умеет выполнять переворот в полете с троса, поэтому фактически является роботом-акробатом. Посмотреть на робота в действии можно на видео ниже.

Современные роботы, как отмечают специалисты, становятся все более сложными, однако их создатели все еще испытывают значительные трудности, когда дело доходит до систем, обеспечивающих равновесие.

"Да, уже существуют роботы, которые могут ходить на двух ногах почти как люди, а некоторые даже могут подпрыгивать на одной ноге. Но люди могут совершать массу более сложных движений, которые роботы пока еще не могут повторить. Мы хотим как-то исправить ситуацию", — рассказывают сотрудники Disney Research.

Экспериментальная машина под названием Stickman, разработанная инженерами, обладает довольно простой на вид трехсегментной конструкцией. Внутри у робота, однако, таятся весьма продвинутые технологии — и речь идет как о "железных", так и о программных составляющих системы.

"Наш робот может выполнять довольно сложные трюки, но сделан он не для развлечения, а для того, чтобы обкатать технологии, необходимые для изготовления по-настоящему сложных машин", — говорят инженеры.