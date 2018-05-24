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Девушку попросили пройти капчу в реальной жизни при покупке машины

Четверг, 24 Мая 2018 14:34
Девушку попросили пройти капчу в реальной жизни при покупке машины Фото из открытых источников

Жительница Соединенных Штатов Америки по имени Марси Робин, вероятно, похожа на робота, потому что ей предложили расписаться на бумажке с надписью: "Я не робот", когда она покупала автомобиль. Да, Марси "ввела капчу" в реальной жизни.

 

Впрочем, сотрудники дилерского центра, где произошел инцидент, говорят, что подвергают такой процедуре всех своих клиентов. "Ну а что тут такого? Если вы не робот, то вам же не трудно расписаться в соответствующем поле", — говорят они, не уточняя, что будет, если к ним за машиной придет, собственно, робот (этот сценарий вполне вероятен, учитывая невероятный прогресс человечества в робототехнике).

 

"Я приобретала сегодня автомобиль и мне пришлось доказывать, что я не робот", — написала Робин на своей странице в "Твиттере" и приложила фото с распечатанной "капчей". А так как женщина является автором нескольких глянцевых изданий (Allure, Glamour и TeenVogue, например), то довольно многочисленная аудитория ее твиттера мгновенно распространила эту историю по Сети.

 

В общем, мир, очевидно, начал сходить с ума немного более стремительно, чем обычно. И конкретно этот случай с "капчей" в реальности — еще не самый показательный.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости тест
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