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Сбербанк начнет доставку наличных и грузов дронами

Четверг, 24 Мая 2018 09:30
Сбербанк начнет доставку наличных и грузов дронами Фото из открытых источников

Беспилотные летательные аппараты будут использоваться Сбербанком для доставки разнообразных грузов (в том числе — наличных денег) в отдаленные районы Российской Федерации. Соответствующими планами поделился с общественностью Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления банка.

 

По данным информагентства РИА Новости, общаясь с представителями СМИ в кулуарах ПМЭФ-2018, Кузнецов рассказал о доставке грузов и денег при помощи беспилотных вертолетов.

 

"Специалисты, работающие в нашей робототехнической лаборатории, разрабатывают БПЛА нескольких типов. То есть, одновременно осуществляется исследовательская работа сразу по пяти или даже шести типам дронов", — отметил Кузнецов.

 

Представитель Сбербанка добавил, что уже до конца этого года банк проведет демонстрацию беспилотника, который будет представлять собой вертолет. Предполагается, что беспилотный летательный аппарат сможет транспортировать около семидесяти килограммов груза. Однако разработчики аппарата, как отмечается, пытаются довести его грузоподъемность до ста килограммов.

 

Документы и деньги, а также иные ценные грузы, которые будут доставляться дронами Сбербанка, будет невозможно похитить, т.к. они будут заключены в специальные контейнеры, заливающие содержимое неотмываемой краской при попытке взлома.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Сбербанк
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