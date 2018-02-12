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Мессенджер "Диалоги β" от Сбербанка позволит клиентам общаться и переводить деньги

Понедельник, 12 Февраля 2018 13:46
Мессенджер &quot;Диалоги β&quot; от Сбербанка позволит клиентам общаться и переводить деньги Фото из открытых источников

Вкладка "Диалоги β", появившаяся в мобильном приложении Сбербанка, фактически превращает его в мессенджер, позволяющий клиентам финансовой организации не только общаться, но и переводить друг другу денежные средства.

 

Мессенджер от Сбербанка, как уточняют СМИ, появился без громких анонсов, однако соответствующее обновление мобильного приложения получилось, на самом деле, весьма значительным.

 

Для того, чтобы приступить к общению посредством "Диалогов β", следует открыть указанную вкладку и выбрать собеседника, выполнив поиск по его имени или контактному номеру. Перед тем, как начать общение, пользователю предлагается выбрать одну из двух вкладок: "деньги" и "сообщение". Переписка, при этом, надежно защищена — это следует из специального системного сообщения.

 

В конце прошлого года, напомним, руководитель Сбербанка Герман Греф говорил, что банк может запустить собственное ПО для общения, предназначенное, в частности, для корпоративной коммуникации.

 

Еще некоторое время назад в Сбербанке говорили, что собираются запустить мессенджер, который позволит наладить эффективное общение между потребителями и продавцами тех или иных услуг и товаров.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости мессенджер

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