Apple: Голосовой помощник Siri получит новый голос

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Голосовой ассистент Siri обзаведется совершенно новым голосом — намек на это, как сообщает портал The Next Web, содержится в последнем обновлении помощника от корпорации Apple.

Если спросить у последней версии Siri о грядущей конференции Worldwide Developers Conference (WWDC), то система выдаст один из нескольких вариантов ответов. Особенный интерес, однако, представляет собой лишь один из них — тот, в котором Siri начинает напевать.

Эксперты уверены, что это — явный намек на то, что будущая версия Siri получит голос от какой-то известной певицы. Корпорация Apple, таким образом, придерживается той же стратегии развития, которую выбрали для своих голосовых ассистентов инженеры Amazon и Google, которые периодически добавляют помощникам новые голоса.

Кроме нового голоса, помощник Siri обзаведется "новым домом". Это, очевидно, намек на "умную" колонку, которую "яблочная" компания, по слухам, выпустит до конца текущего года.

Конференция WWDC-2018, объединяющая разработчиков платформы Apple, пройдет, напомним, на территории американского города Сан-Хосе. Период проведения конференции — четвертое-восьмое июня.