Apple покинула тройку самых прибыльных компаний

Американская технологическая корпорация Apple вылетела из первой тройки рейтинга самых прибыльных в мире компаний Fortune 500. По данным тематического портала 9to5mac, удержаться в топ-3 Fortune 500 "яблочной" корпорации не помог даже ощутимый прирост выручки.
Лидирующей по прибыли компанией в рейтинге Fortune 500 является Walmart — занять первое место ей позволил доход в объеме пятисот миллиардов долларов США.
На второй строке авторитетного рейтинга расположилась энергетическая компания Exxon Mobil — ее выручка по итогам года составила двести сорок четыре миллиарда американских долларов. Ну и на третьей позиции вместо Apple обосновался холдинг Berkshire Hathaway, доход которого составил двести сорок два миллиарда.
Доход Apple, вытесненной на четвертое место — двести двадцать девять миллиардов долларов.
Комментируя эту новость, аналитики отмечают, что сложившаяся ситуация является довольно интересной, так как в последний год "яблочная" компания демонстрирует уверенный рост прибыли (доходы Apple, если говорить конкретно, подросли на шесть процентов), однако этот факт не помог купертиновцам удержаться в первой тройке Fortune 500.
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