Иск на £3,2 млрд: Google обвиняют в слежке на Safari

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Американскую корпорацию Google обвинили в масштабной слежке, которой подвергались проживающие в Великобритании владельцы смартфонов Apple iPhone — "Гугл", как указано в материалах соответствующего судебного иска, обходила стандартные настройки безопасности "яблочного" браузера Safari, получая таким образом ценные для себя данные.

Слежка со стороны Google затронула почти четыре с половиной миллиона пользователей. Корпорация, в частности, получала из установленных на айфонах браузеров Safari историю просмотренных страниц.

Если обвинения, выдвинутые против Google экс-главой компании Which? Ричардом Ллойдом, будут подтверждены в суде, то американской корпорации придется понести довольно внушительные издержки — общий объем компенсаций, которые "Гугл" должен будет выплатить пострадавшим пользователям, составит 3.2 миллиарда фунтов стерлингов.

Представители корпорации прокомментировали обвинения Ллойда и назвали их "лишенными оснований". Сведения, которые получала Google, не передавались третьим лицам, поэтому стороне обвинения не удастся даже составить список пострадавших — говорят в Google.