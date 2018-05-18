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Google Chrome не будет безопасным во время визитов на HTTPS-сайты

Пятница, 18 Мая 2018 11:14
Google Chrome не будет безопасным во время визитов на HTTPS-сайты Фото из открытых источников

Иконка с изображением зеленого замочка, а также надпись: "Защищено", которые отображаются в адресной строке интернет-браузера Google Chrome при посещении сайтов, поддерживающих протокол HTTPS, исчезнут в будущих версиях "Хрома".

 

Разработчики Chrome, как видим, стали считать защищенный протокол передачи данных HTTPS чем-то самим собой разумеющимся — то есть, нет нужды загромождать интерфейс соответствующими иконками и надписями.

 

"Осенью 2018-го года состоится релиз шестьдесят девятой версии Chrome, в адресной строке которой не будет слова "Защищено" при открытии HTTPS-сайтов. Зеленый замочек пока что останется, но в будущем, как предполагается, исчезнет и он — протокол HTTPS, тем самым, будет считаться необходимым по умолчанию", — сообщается в блоге Chromium.

 

При этом, сайты, не поддерживающие HTTPS, однако подразумевающие ввод пользовательской информации, будут по-прежнему помечаться надписью: "Не защищено".

 

По статистике, актуальной на начало текущего года, семьдесят процентов трафика, который генерируется Windows-версией Google Chrome, приходится на HTTPS. Для ОС Android этот показатель составляет шестьдесят восемь процентов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости браузер
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