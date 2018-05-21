4 причины использовать Apple Maps вместо Google Maps

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Изначально довольно спорный картографический сервис Apple Maps ушел далеко вперед за годы своего существования — говорят компетентные эксперты, сравнившие карты от "Эппл" с картами от "Гугл". Специалисты, в частности, представили четыре причины, которые могут вынудить вас перейти с Google Maps на Apple Maps.

Первая причина является особенно актуальной в свете недавних масштабных скандалов, связанных с утечками приватных данных из, например, социальной сети Facebook — в отличие от FB и Google, компания Apple обращается с персональной информации своих пользователей очень аккуратно. Пункт, на самом деле, очень спорный, потому что никто не знает, как "яблочная" корпорация используют пользовательские данные — на словах с ними аккуратно обращаются все.

Вторая причина перейти на Apple Maps — голосовой помощник Siri, который в значительной степени упрощает взаимодействие с сервисом.

Третья — более функциональное мобильное приложение, существующее в экосистеме Apple Maps.

Еще одна причина — более достоверные данные. Apple получает данные для своего картографического сервиса из проверенных источников. Тут, впрочем, такая же сомнительная ситуация, как и с подходом к безопасности пользовательской информации.