4 причины использовать Apple Maps вместо Google Maps

Изначально довольно спорный картографический сервис Apple Maps ушел далеко вперед за годы своего существования — говорят компетентные эксперты, сравнившие карты от "Эппл" с картами от "Гугл". Специалисты, в частности, представили четыре причины, которые могут вынудить вас перейти с Google Maps на Apple Maps.
Первая причина является особенно актуальной в свете недавних масштабных скандалов, связанных с утечками приватных данных из, например, социальной сети Facebook — в отличие от FB и Google, компания Apple обращается с персональной информации своих пользователей очень аккуратно. Пункт, на самом деле, очень спорный, потому что никто не знает, как "яблочная" корпорация используют пользовательские данные — на словах с ними аккуратно обращаются все.
Вторая причина перейти на Apple Maps — голосовой помощник Siri, который в значительной степени упрощает взаимодействие с сервисом.
Третья — более функциональное мобильное приложение, существующее в экосистеме Apple Maps.
Еще одна причина — более достоверные данные. Apple получает данные для своего картографического сервиса из проверенных источников. Тут, впрочем, такая же сомнительная ситуация, как и с подходом к безопасности пользовательской информации.
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