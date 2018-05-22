Глухонемые скоро смогут общаться в интернете на языке жестов

Фото из открытых источников

Кольцо Fingerping, разработанное инженерами из Соединенных Штатов Америки, позволит глухонемым людям общаться на привычном им языке жестов в интернет-пространстве — сообщает британский таблоид The Sun. Смотрите ниже видео, демонстрирующее основные особенности уникального девайса.

"Наше устройство пока что представляет собой довольно ранний прототип, но его возможности поражают воображение уже сейчас — кольцо весьма успешно справляется с процессом оцифровки жестов, позволяя людям, лишенным обычных каналов коммуникации, осуществлять нормальное общение в Интернете", — говорят авторы разработки, сотрудники Технологического института Джорджии.

Девайс под названием Fingerping надевается на большой палец руки и, благодаря целому комплексу сенсоров, считывает пространственное положение кисти и пальцев. Как итог — устройство читает жесты и переводит их в электронный вид. Дальнейшее, как несложно догадаться, дело техники — цифровые жесты могут быть преобразованы в текст либо отправлены собеседнику в исходном виде.

Fingerping, как отмечают разработчики, пригодится не только глухонемым, но и страдающим от артрита людям, которые испытывают затруднения, набирая текст на клавиатуре.