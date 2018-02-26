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Глухонемой гражданин РФ погиб из-за неверно истолкованного жеста

Понедельник, 26 Февраля 2018 12:02
Глухонемой гражданин РФ погиб из-за неверно истолкованного жеста Фото из открытых источников

Правоохранители Омской области пытаются разобраться в драме, которая имела место в регионе. Глухонемой местный житель попросил у соседа закурить и... умер от ударов, которые по его голове нанесла сожительница соседа при помощи мясорубки.

 

Но почему женщина с мясорубкой начала бить глухонемого? Потому что сперва между мужчинами завязался конфликт, который, как удалось выяснить уже потом (когда глухонемой скончался), возник из-за досадного недопонимания.

 

"Соседу глухонемого гражданина показалось, что тот оскорбил его. Хотя на самом деле инвалид просто попросил закурить. В общем, вспыхнул конфликт, в который вмешалась женщина с мясорубкой. Итог — смерть глухонемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения для женщины, которая с неясной целью носила с собой мясорубку", — рассказывают правоохранители.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Глухонемые

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