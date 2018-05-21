Котята и креветки угрожают криптовалюте Ethereum

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Не успев прийти в стабильное состояние после бума блокчейн-игры Cryptokitties, криптовалюта Ethereum стала подвергаться серьезной нагрузке после появления двух новых подобных игр — речь идет о проектах Ether Cartel и Ether Shrimp Farm.

По данным ресурса Bitcoin.com, указанные развлечения создают весьма ощутимую нагрузку на сеть Ethereum, являясь весьма популярными среди держателей Ethereum забавами.

В игре Ether Cartel пользователям необходимо производить виртуальные наркотики, которые затем можно продать за криптовалюту. А в игре Ether Shrimp Farm, соответственно, место наркотиков занимают креветки — вы выращиваете виртуальных ракообразных, а затем, в случае удачного стечения обстоятельств, продаете их за реальные цифровые деньги.

Ether Cartel и Ether Shrimp Farm — не первые игры такого плана. Ранее в сети Ethereum появилась игра Cryptokitties, в которой пользователям необходимо заниматься селекцией кошек, получая и продавая редких котят.

По некоторым данным, объем транзакций в игре Cryptokitties достиг нескольких миллионов долларов практически сразу после запуска, а сеть Ethereum, которая оказалась серьезно перегруженной из-за игры, испытывала в итоге значительные трудности. Игры про креветок и виртуальные наркотики хоть и не создают такую же, как Cryptokitties, нагрузку, потребляют, тем не менее, значительные ресурсы сети. Некоторые пользователи Ethereum уверены, что все подобные развлечения просто "убивают" криптовалюту.