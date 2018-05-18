Пятница 18 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Состоялась первая в истории Crypto Games Conference

Состоялась первая в истории Crypto Games Conference

Пятница, 18 Мая 2018 11:55
Состоялась первая в истории Crypto Games Conference Фото из открытых источников

11-го мая в Киеве прошла Первая международная конференция в формате саммита, посвященная играм на блокчейне, с использованием криптовалют. Мероприятие собрало участников из более 20-ти стран: США, Канада, Китай, Южная Корея, Россия, Беларусь, Германия, Франция, Япония, Украина других.

 

Более 300 представителей компаний из сферы крипто игр, крипто игровых сервисов, гейминга и сервисов с применением блокчейна или криптовалют приняли участие в саммите, включая всем известных тяжеловесов отрасли WAX, AxiomZen (разработчика CryptoKitties), PUBG, WAVES, DMarket, Play2Live, RAWG, DAO Casino и многих других.

 

За день конференции было проведено более 30-ти докладов двумя потоками, тематика которых была следующей:

 

  • Анонсы, разработка, механики, use-cases и дизайн игр на блокчейне игровых блокчейн и криптовалютных сервисов
  • Разработка игр с использованием смарт-контрактов
  • Токенизация внутриигровых покупок
  • Использование криптовалют в существующих играх
  • Методы продвижения игровых сервисов
  • Фандрайзинг криптовалют для игр
  • Регулирование в гейминге и блокчейне
  • Киберспорт, стриминг, блокчейн и криптовалюты
  • Использование криптовалют для Азартных игр и сервисов 

Целый ряд команд DAPPs разработчиков посетили конференцию: CryptoKitties, Parsec Frontiers, Spells of Genesis, Decentraland, Beyond The Void, Pandarium, Dragonereum, Lordmancer-2, UnicornGo, DAPCAR, ETHTown, Blockchain Cuties и многие другие.

 

Одной из основных тем в кулуарах конференции был выбор правильного блокчейна. Несмотря на то, что одна из первых крипто игр «Spells of Genesis» разработана на базе Counterparty/Bitcoin, Ethereum стал выбором по умолчанию для большинства разработчиков. Одна из самых ожидаемых новых игр, Parsec Frontiers, похоже, выбрала блокчейн Neo. Сервисы EOS, Waves, EtherZero и другие скоро будут готовы предложить свои альтернативы - согласно отчету blockchaingamer.biz.

 

Конференция собрала действительно "звездный состав" спикеров из таких компаний, как Terra Virtua, DAO.Casino, Play2Live, EverdreamSoft, DMarket, WAX, Bitguild, True Flip, Alto.io, Parsec Frontiers, Decentraland, AxiomZen (CryptoKitties), Fitify, TerraViritua, DAPCAR, EverdreamSoft,,BitGuild, GGRocket и многих других. Также впервые в Европе с официальным визитом побывала команда платформы Ether Zero.

 

“Можно сказать с полной уверенностью: первая в мире Крипто Игровая Конференция удалась! – прокомментировал Евгений Лавриненко, со-основатель Crypto Games Conference. Мы как организаторы счастливы, что смогли собрать в Киеве такое количество профильных компаний и представителей C-уровня. Cпасибо Всем за участие! Теперь перед нами стоят еще более амбициозные цели по проведению двухдневной конференции в Минске в Октябре 2018. Подготовка началась уже сейчас, открыт набор заявок компаний и спикеров! Наши гости могут ожидать расширенный состав участников и куда больший размах.”.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости игра
Главное за сутки
Сергей Скрипаль выписан из больницы Солсбери Сергей Скрипаль выписан из больницы Солсбери Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший при отравлении нервно-паралитическим веществом в Солсбери, выписан из больницы. Об этом говорится в сообщении английской Национальной службы здравоохранения. В больнице отказались раскрывать детали лечения,…
Владимир Путин провел в Сочи переговоры с Башаром Асадом Владимир Путин провел в Сочи переговоры с Башаром Асадом Президент РФ Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад провели в четверг переговоры в Сочи. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, как сообщает ТАСС, что Асад…
В ДНР погиб командир батальона ополчения Олег Мамиев В ДНР погиб командир батальона ополчения Олег Мамиев В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб руководитель батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным Мамай. Об этом писатель и доброволец ДНР Захар Прилепин написал в своем фейсбуке. «Только что на Промке…

Читайте также
Бизнес на человеческих слабостях набирает обороты в последний месяц весны Бизнес на человеческих слабостях набирает обороты в последний месяц весны По данным аналитического агентства Price&Quality Agency, несмотря на кризис с 2015 года рынок психологических тренингов и курсов личностного роста вырос в два раза с 3000 тыс. предложений на II квартал…
Марина Ермолаева об использовании женской силы для создания настоящих чувств Марина Ермолаева об использовании женской силы для создания настоящих чувств Во все времена были женщины, которые стремились сохранить отношения с возлюбленным и приворожить к себе самыми разными путями. Так, зачастую для укрепления отношений в семье, чтобы вернуть былую страсть мужа…
Девушки наденут порванные в неожиданном месте джинсы Девушки наденут порванные в неожиданном месте джинсы Джинсы, порванные на ягодицах, выпустил британский бренд одежды для женщин Pretty Little Thing. Странный предмет одежды, как сообщает издание The Independent, является уже не первым подобным в последнее время —…
«Тольяттиазот» оказывает поддержку усыновителям малышей из детдомов Самарской области «Тольяттиазот» оказывает поддержку усыновителям малышей из детдомов Самарской области В последние годы в РФ наметился тренд на стимулирование усыновителей. Помимо правительства серьезную поддержку в этом направлении оказывают представители социально-ориентированного бизнеса. Так, уже четыре года кряду «Тольяттиазот» помогает усыновителям детей…
Фото
Самый красивый край - край озер Лейк-Дистрикт Самый красивый край - край озер Лейк-Дистрикт

Национальный парк Лейк-Дистрикт (Lake District) расположен в северо-западной части Англии в графстве...

Видео

 

Мост наш! Как строили Крымский мост

Опрос

Какие темы в СМИ вызывают у вас наибольший интерес?

 

Анекдот дня

Открытие Крымского моста - это грубое нарушение Россией суверенитета США над Украиной.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Бизнес и производство
Как проверить название фирмы для регистрации Как проверить название фирмы для регистрации
На сегодняшний день есть множество возможностей открыть собственную фирму. Однако есть и столько же нюансов, которые следует знать для того, чтобы вести свой бизнес успешно. В первую очередь он должен быть легальным, и для этого проводится регистрация фирмы благодаря чему компания сможет осуществлять свою деятельность…
Газ по трубам не пойдет пока не будет проложен газопровод Газ по трубам не пойдет пока не будет проложен газопровод
Современному человеку достаточно сложно прожить в некомфортных условиях. Поэтому различные отрасли промышленности направлены на расширение своих масштабов. Газ, вода, нефть и другие вещества и жидкости уже есть не только в каждом городе, но и во многих городских поселках, а также деревнях. Для того, чтобы обеспечить…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.