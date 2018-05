Состоялась первая в истории Crypto Games Conference

Фото из открытых источников

11-го мая в Киеве прошла Первая международная конференция в формате саммита, посвященная играм на блокчейне, с использованием криптовалют. Мероприятие собрало участников из более 20-ти стран: США, Канада, Китай, Южная Корея, Россия, Беларусь, Германия, Франция, Япония, Украина других.

Более 300 представителей компаний из сферы крипто игр, крипто игровых сервисов, гейминга и сервисов с применением блокчейна или криптовалют приняли участие в саммите, включая всем известных тяжеловесов отрасли WAX, AxiomZen (разработчика CryptoKitties), PUBG, WAVES, DMarket, Play2Live, RAWG, DAO Casino и многих других.

За день конференции было проведено более 30-ти докладов двумя потоками, тематика которых была следующей:

Анонсы, разработка, механики, use-cases и дизайн игр на блокчейне игровых блокчейн и криптовалютных сервисов

Разработка игр с использованием смарт-контрактов

Токенизация внутриигровых покупок

Использование криптовалют в существующих играх

Методы продвижения игровых сервисов

Фандрайзинг криптовалют для игр

Регулирование в гейминге и блокчейне

Киберспорт, стриминг, блокчейн и криптовалюты

Использование криптовалют для Азартных игр и сервисов



Целый ряд команд DAPPs разработчиков посетили конференцию: CryptoKitties, Parsec Frontiers, Spells of Genesis, Decentraland, Beyond The Void, Pandarium, Dragonereum, Lordmancer-2, UnicornGo, DAPCAR, ETHTown, Blockchain Cuties и многие другие.

Одной из основных тем в кулуарах конференции был выбор правильного блокчейна. Несмотря на то, что одна из первых крипто игр «Spells of Genesis» разработана на базе Counterparty/Bitcoin, Ethereum стал выбором по умолчанию для большинства разработчиков. Одна из самых ожидаемых новых игр, Parsec Frontiers, похоже, выбрала блокчейн Neo. Сервисы EOS, Waves, EtherZero и другие скоро будут готовы предложить свои альтернативы - согласно отчету blockchaingamer.biz.

Конференция собрала действительно "звездный состав" спикеров из таких компаний, как Terra Virtua, DAO.Casino, Play2Live, EverdreamSoft, DMarket, WAX, Bitguild, True Flip, Alto.io, Parsec Frontiers, Decentraland, AxiomZen (CryptoKitties), Fitify, TerraViritua, DAPCAR, EverdreamSoft,,BitGuild, GGRocket и многих других. Также впервые в Европе с официальным визитом побывала команда платформы Ether Zero.

“Можно сказать с полной уверенностью: первая в мире Крипто Игровая Конференция удалась! – прокомментировал Евгений Лавриненко, со-основатель Crypto Games Conference. Мы как организаторы счастливы, что смогли собрать в Киеве такое количество профильных компаний и представителей C-уровня. Cпасибо Всем за участие! Теперь перед нами стоят еще более амбициозные цели по проведению двухдневной конференции в Минске в Октябре 2018. Подготовка началась уже сейчас, открыт набор заявок компаний и спикеров! Наши гости могут ожидать расширенный состав участников и куда больший размах.”.