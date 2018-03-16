Эксперты узнали, чем интересуются современные российские дети

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Специалисты Института современных медиа (MOMRI) представили результаты масштабного исследования, в рамках которого изучалось так называемое "медиаповедение" детей из Российской Федерации. Соответствующий доклад, названный "Дети. Медиапотребление. 2017", был опубликован накануне, пишут "Известия".

По данным издания, в комплексном исследовательском проекте приняли участие три с лишним тысячи российских детей, а также семь тысяч родителей.

"Дети, которым сейчас от нуля до пяти лет, растут в медиасреде с новым качественным уровнем — этому способствует, например, расцвет отечественной мультипликации. Нынешние дети обладают совсем иными привычками и предпочтениями в плане медиа. Эти привычки, что особенно важно, не только стремительно трансформируются, но и являются основной системных изменений, которые ждут медиаиндустрию в будущем", — говорит Кирилл Танаев, глава MOMRI.

Дети, как выяснили авторы исследования, потребляют самый разнообразный контент — телевизионный (72 процента), печатный (77), игровой (71), музыкальный (42) и прочие. Новым явлением стал видеоконтент, предоставляемый, например, сервисом YouTube — его потребляет почти половина детей до 12 лет.