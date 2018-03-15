YouTube запретит модераторам смотреть видео больше 4 часов в день‍

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Популярный видеохостинг YouTube следит за чистотой своего контента не только при помощи массы специализированных алгоритмов, работающих на основе новейших технологий искусственного интеллекта, но и руками и глазами живых модераторов, которых у социальной сети около десятка тысяч. По информации издания The Verge, модераторам "Ютуба" запретили смотреть более, чем четыре часа видео в день.

Соответствующее ограничение, как уточняется, связано с заботой о психическом здоровье, которой корпорация Google окутывает своих сотрудников. Возьмите этот факт на заметку и вспоминайте о нем, когда сидите часами напролет в YouTube и смотрите, например, как корейские женщины поедают свою сделанную из теста одежду.

Сьюзен Войжитски, главный исполнительный директор YouTube, говорит, что модерация видеороликов — это настоящая проблема. Соцсеть, при этом, уделяет этой проблеме самое серьезное внимание.

"В прошлом году я лично отсмотрела огромные объемы видео, поэтому могу с полной уверенностью говорить, что работа модератора — не сахар. Эти ребята буквально сходят с ума, поэтому мы и ввели строгие ограничения", — говорит Войжитски.

В общем, думайте о модераторах YouTube, когда загружаете туда очередное бессмысленное видео.