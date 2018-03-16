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Ученые научили компьютер определять пол человека по улыбке

Пятница, 16 Марта 2018 09:39
Ученые научили компьютер определять пол человека по улыбке Фото из открытых источников

Ученые из Соединенных Штатов Америки разработали основанный на нейросетях алгоритм, который способен с высокой долей результативности отличать мужчин от женщин по улыбке.

 

Алгоритм, как сообщают зарубежные тематические издания, был разработан сотрудниками Брэдфордского университета. Им удалось создать программу, которая на основе целого комплекса особенностей движения лицевых мышц определяет пол человека по фотографии.

 

"Методы определения пола по фотографии базируются в основном на сравнении фиксированного набора черт лица. Такие технологии в целом работают, но у них есть некоторые довольно серьезные недостатки. От которых свободен наш алгоритм, учитывающий движение мышц. То есть, в частности, то, что люди привыкли называть улыбкой", — рассказывает один из ведущих авторов проекта, профессор Хассан Угайл.

 

Как же можно определить пол по улыбке? Ученые говорят, что тут-то и кроется самое интересное — женщины, являясь в целом более эмоциональными, чем мужчины, улыбаются, соответственно, более экспансивно.

 

"Женская мимика обычно более активна, то есть если мы отметим, в чем конкретно проявляется ее активность, то выявить разницу на фотографии — дело техники", — заключают исследователи.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости нейросети

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