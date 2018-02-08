Четверг 08 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» ИИ мог сэкономить 25 миллионов долларов на бритье Супермена

ИИ мог сэкономить 25 миллионов долларов на бритье Супермена

Четверг, 08 Февраля 2018 10:45
ИИ мог сэкономить 25 миллионов долларов на бритье Супермена Фото из открытых источников

Основанная не нейросетях технология deepfakes, позволяющая, в частности, делать "клубничное" видео со знаменитостями, может использоваться и в более важных целях. Например, для того, чтобы брить Супермена.

 

Что? Зачем брить Супермена? Об этом вам могли бы рассказать представители кинематографической студии Warner Bros, которая потратила на виртуальное бритье актера Генри Кавилла, сыгравшего популярного супергероя в картине "Лига справедливости", двадцать пять миллионов долларов.

 

Дело в том, что в фильме у Супермена не должно было быть никаких усов, а актер Генри Кавилл, в то время снимавшийся еще и в восьмой части ленты "Миссия невыполнима", не мог сбрить усы по контракту. В общем, если бы не чудо-технологии, позволившие "сбрить" усы при постпродакшне, создатели "Лиги справедливости" сошли бы, наверное, с ума.

 

Вот только те самые чудо-технологии оказались слишком дорогими — на них было потрачено целых двадцать пять миллионов долларов. А теперь выяснилось, что можно было сделать все гораздо дешевле, применив приближенную к искусственному интеллекту технологию deepfakes. Хотите увидеть, как она работает — смотрите видео ниже.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Искусственный интеллект

Главное за сутки
Российские спортсмены одержали первую победу на ОИ-2018 Российские спортсмены одержали первую победу на ОИ-2018 Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова обыграли команду Норвегии во втором матче олимпийского турнира на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в дисциплине дабл-микст. Встреча завершилась со счетом 4:3. Следующий матч…
Коалиция США атаковала проправительственные силы в Сирии Коалиция США атаковала проправительственные силы в Сирии Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "ИГ"* сообщила, что проправительственные вооруженные формирования напали на штаб "Сирийских демократических сил", в котором находились американские советники, после чего был нанесен…
«Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока» до $7 млрд «Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока» до $7 млрд Строительство газопровода "Турецкий поток" потребует инвестиций в объеме семи миллиардов американских долларов — заявил Андрей Круглов, заместитель председателя правления государственной корпорации "Газпром". Круглов, как сообщают СМИ, сделал соответствующее заявление выступая…

Читайте также
Пользователи Сети обнаружили надоедливую «грязную ловушку» в рекламе Пользователи Сети обнаружили надоедливую «грязную ловушку» в рекламе Пользователи портала Reddit обнаружили очередной пример так называемой "грязной" мобильной рекламы и повозмущались по этому поводу. Речь идет о графических рекламных материалах, на которых, среди прочего, изображены фрагменты пыли или…
Британский министр создал приложение для общения с собой‍ Британский министр создал приложение для общения с собой‍ Мэтт Хэнкок, начальник британского министерства цифровых технологий, культуры, спорта и средств массовой информации, создал мобильное приложение для общения с собой. Нет, Мэтт Хэнкок не сидит днями напролет со смартфоном в…
Смартфон или любовь: Стало известно, что выбирают французы Смартфон или любовь: Стало известно, что выбирают французы Зависимость от смартфонов, распространенная в современном обществе, достигла невероятно угрожающих масштабов — говорят французские исследователи, устроенный которыми опрос показал, что ради электронных гаджетов французы могут отказаться не только от алкоголя,…
AliExpress запустит в РФ новую площадку с товарами до 600 руб AliExpress запустит в РФ новую площадку с товарами до 600 руб Китайская торговая площадка AliExpress сообщает о скором запуске дискаунтера "Лоукостер", ориентированного на Российскую Федерацию. Новый интернет-магазин, как сообщают отечественные средства массовой информации, будет предлагать своим клиентам дешевые товары. Речь идет…
Фото
Самые жаркие страны мира Самые жаркие страны мира

Всем, кто считает российское лето жарким, стоит представить себе, каково приходится жителям Катара п...

Видео

 

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

Родители с детства приучали меня к музыке, практически каждый день они просили исполнить марш "В свою комнату".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.