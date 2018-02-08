ИИ мог сэкономить 25 миллионов долларов на бритье Супермена

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Основанная не нейросетях технология deepfakes, позволяющая, в частности, делать "клубничное" видео со знаменитостями, может использоваться и в более важных целях. Например, для того, чтобы брить Супермена.

Что? Зачем брить Супермена? Об этом вам могли бы рассказать представители кинематографической студии Warner Bros, которая потратила на виртуальное бритье актера Генри Кавилла, сыгравшего популярного супергероя в картине "Лига справедливости", двадцать пять миллионов долларов.

Дело в том, что в фильме у Супермена не должно было быть никаких усов, а актер Генри Кавилл, в то время снимавшийся еще и в восьмой части ленты "Миссия невыполнима", не мог сбрить усы по контракту. В общем, если бы не чудо-технологии, позволившие "сбрить" усы при постпродакшне, создатели "Лиги справедливости" сошли бы, наверное, с ума.

Вот только те самые чудо-технологии оказались слишком дорогими — на них было потрачено целых двадцать пять миллионов долларов. А теперь выяснилось, что можно было сделать все гораздо дешевле, применив приближенную к искусственному интеллекту технологию deepfakes. Хотите увидеть, как она работает — смотрите видео ниже.