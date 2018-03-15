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Apple остановила производство iPhone из-за крупного нарушения

Четверг, 15 Марта 2018 14:50
Apple остановила производство iPhone из-за крупного нарушения Фото из открытых источников

Американская технокорпорация Apple решила временно прекратить производство смартфонов iPhone на одном из своих расположенных в Китае предприятий. Речь идет о мощностях в китайском городе Куньшань, которые принадлежат партнеру "Эппл" — компании Wistron. Здесь выпускаются, в частности, смартфоны iPhone 8 Plus.

 

Точнее говоря — выпускались, а теперь, как минимум в течение двух недель, не будут. Причина временной остановки производства — серьезное технологическое нарушение, которое внезапно обнаружилось на заводе. Оказалось, что при сборке iPhone 8 Plus использовались компоненты, которые не прошли обязательную сертификацию Apple.

 

Предполагается, что завод успел собрать какое-то количество iPhone 8 Plus, водонепроницаемые компоненты которых не были сертифицированы корпорацией. Инцидент уже отразился на стоимости акций Wistron — они упали в цене на пять процентов.

 

Теперь возникает вопрос — успели ли iPhone 8 Plus с несоответствующими стандартам Apple компонентами попасть в магазины, и если успели, то в каком количестве. Тут стоит отметить, что Wistron производит лишь каждый пятый смартфон iPhone 8 Plus, а остальные четыре собираются компанией Foxconn.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Apple

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