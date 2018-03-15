Apple остановила производство iPhone из-за крупного нарушения

Американская технокорпорация Apple решила временно прекратить производство смартфонов iPhone на одном из своих расположенных в Китае предприятий. Речь идет о мощностях в китайском городе Куньшань, которые принадлежат партнеру "Эппл" — компании Wistron. Здесь выпускаются, в частности, смартфоны iPhone 8 Plus.
Точнее говоря — выпускались, а теперь, как минимум в течение двух недель, не будут. Причина временной остановки производства — серьезное технологическое нарушение, которое внезапно обнаружилось на заводе. Оказалось, что при сборке iPhone 8 Plus использовались компоненты, которые не прошли обязательную сертификацию Apple.
Предполагается, что завод успел собрать какое-то количество iPhone 8 Plus, водонепроницаемые компоненты которых не были сертифицированы корпорацией. Инцидент уже отразился на стоимости акций Wistron — они упали в цене на пять процентов.
Теперь возникает вопрос — успели ли iPhone 8 Plus с несоответствующими стандартам Apple компонентами попасть в магазины, и если успели, то в каком количестве. Тут стоит отметить, что Wistron производит лишь каждый пятый смартфон iPhone 8 Plus, а остальные четыре собираются компанией Foxconn.
В холодной Исландии, стране снега, льда и уникальных природных достопримечательностей, всегда есть ч...
Собчак Плачет у Соловьева на Дебатах
- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.
- Не дал денег?
- Не дал.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.