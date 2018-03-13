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Стоимость "бюджетного" Apple MacBook составит 900 долларов

Вторник, 13 Марта 2018 13:14
Стоимость &quot;бюджетного&quot; Apple MacBook составит 900 долларов Фото из открытых источников

Американская технологическая корпорация Apple собирается сделать свои лэптопы MacBook чуть более доступными — "Эппл", по слухам, готовит "бюджетный Макбук", при помощи которого планирует заметно увеличить свою долю продаж в сегменте.

 

По словам аналитика Мин-Чи Куо, прогнозы которого относительно техники Apple обычно сбываются, "яблочная" корпорация выпустит "доступный MacBook" во втором квартале 2018-го. Стоимость девайса, как предполагается, составит примерно девятьсот американских долларов.

 

Что же получат покупатели за эти немалые, в общем-то, деньги? 13.3-дюймовый ноутбук, оборудованный матрицей a-Si производства LG Display. Разрешение экрана составит 2560 на 1600 точек.

 

Прочие технические характеристики грядущего девайса пока что держатся в тайне, однако известно, что "бюджетный" MacBook может получить порты USB-C/Thunderbolt 3.

 

Apple, как стало известно Мин-Чи Куо, намеревается продать от четырех до шести миллионов экземпляров нового лэптопа до конца текущего года. Эксперты считают, что столь амбициозные планы вряд ли будут реализованы, потому что девайс за $900 все еще трудно назвать широкодоступным.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости MacBook

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