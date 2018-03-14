Видеосервис YouTube для iOS получил тёмную тему‍

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Пришло время узреть темную сторону YouTube — как бы говорят разработчики популярного видеосервиса его пользователям. В особенности — той их части, которая взаимодействует с "Ютубом" при помощи мобильных приложений — в этих самых приложениях (для Android и iOS) появилась темная тема.

Еще совсем недавно темная тема YouTube была доступна лишь пользователям персональных компьютеров — отмечают тематические средства массовой информации, освещающие новость.

По их данным, активировать новую фичу довольно просто — нужно всего лишь зайти в интерфейс настроек и выбрать темную тему. Ну и все — оформление вашего мобильного YouTube тут же станет загадочно-ночным.

Темная тема, по словам разработчиков, действительно лучше воспринимается в темноте, то есть если вы любите посмотреть какие-то видеоролики на YouTube, уткнувшись в смартфон среди ночи, то темная тема — это именно то, чего вам всегда очень не хватало.

В общем, срочно обновляйте свои мобильные приложения YouTube. Единственное "но" — соответствующее обновление доступно пока что жителям далеко не всех стран. Но тут уже ничего не сделаешь, придется немного подождать.