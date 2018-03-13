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Эксперты: Беспроводная зарядка опасна для iPhone X

Вторник, 13 Марта 2018 09:27
Эксперты: Беспроводная зарядка опасна для iPhone X Фото из открытых источников

Заряжая смартфон Apple iPhone X или iPhone 8 при помощи беспроводного зарядного устройства, вы провоцируете больший, чем при зарядке через кабель, износ аккумуляторной батареи. Соответствующий вывод сделал один из авторов издания ZDNet по итогам полугодовой эксплуатации "яблочного" девайса с функцией беспроводной зарядки.

 

"Полгода назад я начал использовать беспроводное зарядное устройство и вот теперь я вижу, что мой айфон стал очень быстро разряжаться", — сообщает Эдриан Кингсли-Хьюз из ZDNet, уточняя, что за шесть месяцев батарея его iPhone прошла сто тридцать пять циклов зарядки, но не уточняя, о какой конкретно модели айфона идет речь.

 

Автор пишет, что аккумулятор его предыдущего смартфона — iPhone 6 Plus — подвергся восьми сотням циклов зарядки, однако до сих пор обладает вполне нормальной емкостью, составляющей восемьдесят процентов от первоначального уровня.

 

Айфон — не единственный смартфон, батарея которого стремительно деградирует, если ее заряжать без проводов. О чем-то подобном сообщают и обладатели девайсов, работающих под управлением операционной системы Android. В общем, беспроводная зарядка — это, конечно, удобно, но батарею она не щадит.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPhone

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