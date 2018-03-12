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Почта Японии начала тестировать беспилотные машины для доставки посылок

Понедельник, 12 Марта 2018 09:42
Почта Японии начала тестировать беспилотные машины для доставки посылок Фото из открытых источников

На улицах Токио появились беспилотные автомобили, принадлежащие японской почте. Речь пока что идет лишь о тестировании самоуправляемых машин для доставки посылок, однако уже в обозримом будущем соответствующие технологии могут получить в стране восходящего солнца самое широкое распространение.

 

Предполагается, что использование управляемых "умными" алгоритмами машин позволит в самой существенной степени сократить время, которое почта Японии тратит на доставку посылок, писем и иных грузов.

 

"Мы задействовали особым образом модифицированные микроавтобусы Toyota Estima. Тестирование беспилотников для доставки почты осуществляется на коротком отрезке маршрута — речь идет всего лишь о двухкилометровом пути", — рассказывают представители почты Японии, уточняя, что речь идет о дороге, соединяющей центральный почтамт, расположенный у Ж/Д вокзала, с одним из обыкновенных отделений.

 

В почтовом беспилотнике, кстати, присутствует живой водитель — просто на всякий случай. Он, как предполагается, возьмет управление на себя, если что-то пойдет не так.  В будущем от такой подстраховки, вероятнее всего, откажутся.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости беспилотники

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