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Украина на выставке в Абу-Даби показала новый боевой беспилотник

Среда, 28 Февраля 2018 14:13
Украина на выставке в Абу-Даби показала новый боевой беспилотник Фото из открытых источников

На выставке вооружения UMEX 2018, которая проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов, был продемонстрирован беспилотный боевой комплекс RAM UAV, разработанный украинским государственным предприятием "Спецтехноэкспорт". О перспективной новинке пишет издание Defence Blog.

 

По данным которого, украинский беспилотник самолетного типа, показанный в Абу-Даби, представляет собой довольно легкий аппарат — при размахе крыльев в 2.3 метра и длине планера в 1.8 метров, его масса составляет всего восемь килограммов.

 

Беспилотный летательный аппарат запускается в воздушное пространство при помощи специальной катапульты и может летать в течение сорока минут. За это время аппарат RAM UAV может преодолеть около трех десятков километров.

 

По факту, RAM UAV представляет собой движимый электромотором аппарат, способный нести боевую часть весом в три килограмма. Боеприпаса такой массы, как уверены разработчики украинского девайса, должно быть достаточно для того, чтобы поразить практически любую цель, присутствующую на современном поле боя. Одно из ключевых преимуществ аппарата RAM UAV — низкая шумность.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости беспилотник

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