"Google - говно": Яндекс объяснил странное сравнение

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"Мы не специально" — заявили представители отечественной интернет-компании "Яндекс" в ответ на обвинение в оскорблении конкурента. Речь идет о странном поведении картографического сервиса "Яндекс.Карты", который показывает российский офис Google по запросу "говно".

"Это не какая-нибудь там "пасхалка", как можно было бы подумать, а всего лишь неприятный баг", — говорят в пресс-службе "Яндекса".

"Баг", из-за которого оправдывается компания "Яндекс", был обнаружен посетителями анонимного форума 2ch. Оказалось, что если ввести слово "говно" в поисковую строку "Яндекс.Карт", то сервис выдаст адрес российского представительства американской корпорации Google. Кроме того, по запросу "говно" "Яндекс.Карты" показывают карельское озеро Вонгозеро, а также странное красноярское заведение с говорящим названием "Говно 44".

У "Яндекса", как известно, есть поводы недолюбливать своего американского конкурента — в 2015 году, например, "Яндекс" обвинил "Google" в монополизме, который проявлялся в том, что "Гугл" ограничивал предустановку сторонних приложений в соглашениях с производителями Android-смартфонов.