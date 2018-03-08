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Примсоцбанк обеспечил доступ к сервису Google Pay

Среда, 07 Марта 2018 12:41
Примсоцбанк обеспечил доступ к сервису Google Pay Фото из открытых источников

С 27 февраля 2018 года у клиентов Примсоцбанка появилась возможность оплачивать свои покупки при помощи Android устройств (по технологии Google Pay). Теперь клиенты банка смогут использовать в своих повседневных расходах легкий и безопасный способ оплаты.

 

Сервис Google Pay стал доступен владельцам карт Masterсard Примсоцбанка, который является участником международной платежной системы под спонсорством РНКО «Платежный Центр». Обслуживание карточного портфеля осуществляется аутсорсинговым процессинговым центром «КартСтандарт» (ГК ЦФТ).

 

Сервис доступен для всех клиентов Банка, использующих смартфоны с операционной системой Android версии 4.4 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC. Google Pay поддерживается также на смарт-часах, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих на Android Wear 2.0. Благодаря новому сервису можно безопасно, просто и удобно оплачивать покупки как в терминалах, где есть возможность совершить операцию по бесконтактной технологии, так и онлайн – в приложениях с поддержкой Google Pay.

 

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно скачать приложение Google Pay из магазина приложений Google Play, либо зайти на сайт payments.google.com и привязать к нему свою банковскую карту международной платежной системы Masterсard. Для того чтобы добавить карту, необходимо отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную и подтвердить добавление с помощью одноразового пароля, высылаемого в SMS-сообщении.

 

Для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести к терминалу в магазине. Если сумма покупки меньше 1000 рублей, дополнительного подтверждения операции не требуется. Для совершения операции на сумму свыше 1 тысячи рублей необходимо подтверждение по отпечатку пальца или PIN-коду.

 

Сервис Google Pay соответствует самым высоким требованиям безопасности – номер привязанной к сервису карты не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям, для осуществления транзакций используется уникальный токен – 16-значная комбинация цифр.

 

«Примсоцбанк стал первым банком на Дальнем Востоке внедрившим технологию бесконтактных платежей HCE еще в начале 2016 года. Технология осуществления бесконтактных платежей развивается очень высокими темпами, делая совершение повседневных покупок с помощью мобильных устройств простым и безопасным, - отмечает начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Андрей Грудинин. – Поэтому для нас подключение технологии Google Pay стало логичным шагом в предоставлении доступа к современным технологиям нашим клиентам».

 

Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К. РНКО «Платежный Центр» (ООО) является оператором и расчетным центром платежной системы «Золотая Корона», а также выполняет функции межбанковского расчетного центра Федеральной системы «Город». РНКО «Платежный Центр» (ООО) в партнерстве с Процессинговым Центром «КартСтандарт» предлагает спонсорскую поддержку по вступлению и дальнейшему участию кредитных организаций в платежных системах Visa и mastercard в статусе ассоциированного/ аффилированного участника соответственно. Подробнее на www.rnko.ru 

 

Процессинговый центр «КартСтандарт» – процессинговый центр РНКО «Платежный центр», оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем mastercard, Visa и российских платежных систем «Золотая Корона» и «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах mastercard и Visa и является операционным центром платежной системы «Золотая Корона». Официальный сайт www.cardstandard.ru 

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Google Pay Новости

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