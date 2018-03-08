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Роботы научились предугадывать мысли и движения человека‍

Среда, 07 Марта 2018 12:45
Роботы научились предугадывать мысли и движения человека‍ Фото из открытых источников

Когда наделенные искусственным интеллектом человекоподобные боевые роботы придут за вами, то вспомните, что свое могущество они обрели в том числе и благодаря группе европейских исследователей, накануне представившей результаты проекта, в рамках которого роботов учили предугадывать движения и намерения людей.

 

Да-да, не только движения, но и намерения — то есть вы, например, только собираетесь замахнуться палкой, чтобы нанести удар по железному агрессору, а он уже дезинтегрирует эту вашу палку своим лучом темной энергии. И вас вместе с ней, разумеется.

 

"Мы задействовали рекуррентную нейронную сеть, благодаря которой роботы могут верно интерпретировать целые цепочки событий. К нашему удивлению, этот алгоритм позволил роботам продемонстрировать очень быструю обучаемость", — говорят тем временем авторы исследования, которые думают, что приближают светлое будущее, приближая на самом деле восстание машин (о котором, между прочим, предупреждает уже даже спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а уж она-то знает толк в таких вопросах)

 

Авторы проекта говорят в свое оправдание, что их угадывающие человеческие намерения роботы могут оказаться весьма полезными в делах, где требуется высокая степени кооперации между человеком и машиной.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости роботы

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