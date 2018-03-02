Матвиенко предупредила о возможном "восстании машин"

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Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко уверена, что стремительное развитие технологий в целом и роботов с искусственным интеллектом в частности, может привести к довольно печальным социологическим явлениям. Например — к массовой безработице.

"Восстание машин" по версии Матвиенко будет проявляться в потере рабочих мест. Без работы, по словам спикера Совфеда, останется огромное количество людей — это, например, работники промышленного и сельскохозяйственного секторов, а также специалисты, занятые в сфере услуг.

"Нельзя сбрасывать со счетов угрозы, которые несут в себе новые технологии. Роботы, беспилотники, ИИ, "умная" электроника — все это уже сейчас стало обыкновенной реальностью, а в будущем роботизация приведет к тому, что огромное количество профессий станет не нужным. Роботы не устают и не нарушают трудовую дисциплину, то есть очевидно, что они будут распространяться все в большей степени", — говорит Матвиенко.

Валентина Матвиенко, как необходимо отметить, знает толк в высоких технологиях — ведь это именно она, будучи еще губернатором Санкт-Петербурга, предлагала сбивать сосули лазером. То есть, если об угрозе восстания машин говорит такой человек, как Матвиенко, то эта угроза действительно весьма и весьма значительная.