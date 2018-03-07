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BlackBerry подала в суд на Facebook, Instagram и WhatsApp

Среда, 07 Марта 2018 10:32
BlackBerry подала в суд на Facebook, Instagram и WhatsApp Фото из открытых источников

Канадский производитель мобильной электроники BlackBerry подал судебный иск против американской корпорации Facebook и ее дочерних структур, ответственных за сервисы Instagram и WhatsApp. Судебный процесс, как сообщает ТАСС, осуществляется в американском штате Калифорния.

 

Представители компании BlackBerry уверены в том, что руководители Facebook самым наглым образом присвоили себе инновации, которые "БлэкБерри" создала для своих продуктов.

 

"При разработке новых функций WhatsApp и Instagram были задействованы наработки, которые являются нашими запатентованными технологиями. Это, в частности, технические решения, направленные на повышение безопасности, улучшение пользовательского интерфейса, а также увеличение автономности мобильного устройства", — утверждают канадцы.

 

Конфликт, который существует между BlackBerry и Facebook на соответствующей почве, тянется, по словам представителей "БлэкБерри", уже несколько лет, а диалог, при помощи которого канадцы пытались разрешить спор, ни к чему не привел.

 

В "Фейсбуке", в свою очередь, категорически отвергают все обвинения. "Печально, что некогда инновационный бизнес BlackBerry теперь собирается существовать за счет налогов, которыми канадцы хотят обложить чужие разработки. Мы не допустим этого", — говорит Пол Грейуол, представитель FB.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости BlackBerry

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