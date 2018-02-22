В Facebook появилась новая полезная функция

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Разработчики популярного мессенджера Facebook Messenger сообщают о появлении новой удобной фичи, которая предназначена для любителей групповых видео- и аудиочатов. Новость об этом опубликовал информационный ресурс politexpert.net

По данным которого, речь идет о возможности добавлять в чат новых участников без необходимости прерывать уже осуществляющуюся беседу. То есть, раньше нужно было завершить чат, чтобы добавить в него новых участников, а теперь проделывать это можно и не прерывая уже ведущуюся беседу.

Это, как особенно подчеркивают разработчики Facebook Messenger, очень и очень удобно.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, просто тапните по экрану во время чата и выберите пункт "Добавить человека". Затем, соответственно, выберите конкретного человека, которого хотите присоединить к беседе, из списка своих контактов.

Новая фича появилась в обновленной версии мессенджера Facebook Messenger для мобильных платформ iOS и Android. Разработчики отмечают, что аудио- и видеочаты Facebook Messenger поддерживают одновременное присутствие пяти десятков человек. Одновременно говорить, при этом, могут только шестеро.