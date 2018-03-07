Forbes раскрыл секреты эффективности Илона Маска

Издание Forbes опубликовало подборку "секретов", на которых базируется успех американского миллиардера Илона Маска. Читателям "Форбс" предлагается десять правил, которых придерживается знаменитый бизнесмен и инноватор.
Первое правило Илона Маска — в любой непонятной ситуации нужно заниматься самообразованием. Думаете, Маск сидит днями напролет в социальных сетях, а потом запускает свою красную "Теслу" с открытым верхом в космос? Нет, Маск читает книги. И начинал он тоже с их чтения. В детстве, например, Илон любил энциклопедии.
Второе правило — не стоит тратить какие-то серьезные деньги на рекламу, когда ваш бизнес только стартует. Лучше сосредоточьтесь на качестве, и тогда ваши клиенты будут сами рекламировать вас.
Третье правило — бизнес лучше начинать в молодости, потому что молодому и гибкому разуму легче переносить неудачи, которыми с большой вероятностью будут сопровождаться ваши первые шаги.
Остальные правила звучат не менее просто. Например — нет никакой усталости, есть лишь отсутствие мотивации. Или — лучше поработать подольше, чем не сделать что-то необходимое. Или — вместо того, чтобы жаловаться на проблемы, нужно искать способы их решения.
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