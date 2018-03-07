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Forbes раскрыл секреты эффективности Илона Маска

Среда, 07 Марта 2018 09:40
Forbes раскрыл секреты эффективности Илона Маска Фото из открытых источников

Издание Forbes опубликовало подборку "секретов", на которых базируется успех американского миллиардера Илона Маска. Читателям "Форбс" предлагается десять правил, которых придерживается знаменитый бизнесмен и инноватор.

 

Первое правило Илона Маска — в любой непонятной ситуации нужно заниматься самообразованием. Думаете, Маск сидит днями напролет в социальных сетях, а потом запускает свою красную "Теслу" с открытым верхом в космос? Нет, Маск читает книги. И начинал он тоже с их чтения. В детстве, например, Илон любил энциклопедии.

 

Второе правило — не стоит тратить какие-то серьезные деньги на рекламу, когда ваш бизнес только стартует. Лучше сосредоточьтесь на качестве, и тогда ваши клиенты будут сами рекламировать вас.

 

Третье правило — бизнес лучше начинать в молодости, потому что молодому и гибкому разуму легче переносить неудачи, которыми с большой вероятностью будут сопровождаться ваши первые шаги.

 

Остальные правила звучат не менее просто. Например — нет никакой усталости, есть лишь отсутствие мотивации. Или — лучше поработать подольше, чем не сделать что-то необходимое. Или — вместо того, чтобы жаловаться на проблемы, нужно искать способы их решения.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Forbes

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