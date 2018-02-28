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Tesla Roadster Маска может заразить Марс земными бактериями‍

Среда, 28 Февраля 2018 12:30
Tesla Roadster Маска может заразить Марс земными бактериями‍ Фото из открытых источников

Запустив свой обильно покрытый бактериями спорткар Tesla Roadster в космос, американский миллиардер Илон Маск поступил максимально неблагорассудным образом — заявляют ученые из расположенного в Индиане (США) Университета Пердью, которые уверены, что автомобиль в конечном итоге заразит Марс земными микроорганизмами, столкнувшись с ним.

 

С чего бы это космической "Тесле" Маска падать на Марс? Таких планов, если что, нет, так что столкновения быть не должно. Ученые, впрочем, считают, что такая вероятность отличается от нуля.

 

"Вы даже не представляете себе масштабы катастрофы, которая может случиться, если Tesla Roadster, в котором кишмя кишат земные бактерии, упадет на Марс. Мы заразим другую планету организмами, которых там не должно быть! Это беспрецедентное вторжение в естественный ход событий! Даже если отбросить этические соображение, то это просто опасно, потому что мы не знаем, как будут развиваться бактерии, выпущенные на другой планете", — отмечают специалисты.

 

Шансы на столкновение Tesla Roadster с Марсом, при этом, действительно весьма и весьма незначительные, так что опасения на самом деле не очень-то обоснованные.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Марс

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