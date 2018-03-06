В 2017 году хакеры похитили медицинские данные более двух миллионов человек

Эксперты компании Positive Technologies, которая специализируется на анализе киберугроз и защите информации, выяснили, какие конкретно приватные данные интересовали хакеров в 2017 году. Оказалось, что современные киберзлоумышленники крадут в основном данные банковских карт и медицинские сведения.
Медицинская информация, если что, довольно-таки востребована в так называемом даркнете — за нее готовы платить серьезные деньги как компании, продвигающие соответствующие товары и услуги, так и киберпреступники, использующие социальную инженерию для получения выгоды.
"Согласно нашей статистике, в 2017 году из-за действий хакеров медицинские данные были похищены более, чем у двух миллионов человек", — говорят эксперты.
Что же касается банковских карт, то связанная с ними информация всегда ценится на черном рынке — еще бы, ведь за пятьдесят долларов, например, можно купить данные о кредитке, на балансе у которой тысячи долларов (воспользоваться ими, правда, нужно еще уметь).
Специалисты отмечают, что востребованность персональных данных общего порядка несколько упала, хотя и продолжает оставаться весьма высокой.
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