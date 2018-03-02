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Специалисты рассказали о самой мощной кибератаке за всю историю Интернета

Пятница, 02 Марта 2018 14:23
Специалисты рассказали о самой мощной кибератаке за всю историю Интернета Фото из открытых источников

Владельцы сервиса GitHub рассказали об обрушившейся на их детище DDoS-атаке, которая, как предполагается, была самой мощной кибератакой такого рода за все время существования Интернета.

 

По словам разработчиков GitHub, интенсивность DDoS-атаки достигала впечатляющих 1.35 Тб в секунду. Однако даже такого невероятного потока хватило только лишь для того, чтобы вывести сервис из строя на какие-то десять минут. Это, вероятно, немного не тот результат, на который рассчитывали неизвестные хакеры.

 

Для того, чтобы справиться с атакой, владельцы GitHub обратились за помощью к сервису Akamai Prolexic, который в итоге "взял под крыло" жертву DDoS-атаки, маршрутизировав трафик сайта через собственные анти-DDoS системы.

 

В результате сервис заработал, а хакеры, задействовавшие невероятные ресурсы для того, чтобы "положить" GitHub, выполнили свою задачу лишь частично. То есть, сайт-то они "положили", но не более, чем на десять минут.

 

Сам по себе факт такой атаки, как отмечают эксперты, является весьма пугающим — обладая такими мощностями, хакеры могут надолго выводить из строя сайты, владельцы которых подкованы в техническом плане в меньшей степени, чем владельцы GitHub.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости кибератаки

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