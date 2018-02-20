На серверах GTA обнаружилось "хакерское оружие"

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Хакеры, заразившие огромное количество устройств "интернета вещей" вредоносным программным обеспечением и создавшие, таким образом, мощный ботнет, продают к нему доступ, маскируя свой бизнес под распространение сервера для сетевой модификации уже старой, но все еще популярной игры Grand Theft Auto: San Andreas

По данным специалистов из исследовательской компании Radware, которые опубликовали свои выводы на страницах издания Motherboard, доступ к ботнету, который каким-то совершенно странным образом оказался связан с мультиплеерным модом GTA:SA, продается довольно-таки недорого — всего за двадцать американских долларов можно приобрести инструмент, который позволяет "положить" многие сайты так называемой DDoS-атакой.

Ботнет, по словам компетентных экспертов, образован из уязвимых устройств, которые расположены по всему миру.

Предполагается, что ботнет охватывает примерно в два раза меньше девайсов, чем известный "гигант" Mirai, однако и этой мощности вполне достаточно для осуществления целого спектра темных дел.

Ботнет Mirai, напомним, вывел из строя большое число весьма популярных сайтов в 2016 году.