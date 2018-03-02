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Эксперты: Популярность поддержанных смартфонов грозит флагманам

Пятница, 02 Марта 2018 10:44
Эксперты: Популярность поддержанных смартфонов грозит флагманам Фото из открытых источников

Лидирующие по объемам продаж производители мобильной электроники, в частности, корпорации Samsung и Apple, обратили внимание на интересный факт — современные люди предпочитают менять смартфон раз в два-три года, то есть несколько реже, чем раньше.

 

Есть, при этом, и еще один довольно негативно действующий на продажи смартфонов фактор — покупатели, как показывают опросы, часто приобретают подержанные флагманские устройства прошлых лет, чем в значительной степени снижают объемы продаж актуальных флагманов.

 

Согласно исследованию компании BayStreet Research, в 2014 году люди меняли свои смартфоны в среднем раз в двадцать три месяца, а в 2018 году соответствующий срок увеличился до тридцати одного месяца. В будущем люди будут менять смартфоны на новые еще реже.

 

Производители, впрочем, наверняка найдут способ бороться с этой тенденцией — например, начнут использовать стремительно деградирующие со временем электронные компоненты (есть мнение, что уже используют).

 

Что же касается подержанных девайсов, то здесь речь идет в первую очередь о так называемых "восстановленных" смартфонах, то есть устройствах, которые были в употреблении, однако затем попали обратно к производителю и обзавелись новыми корпусами и аккумуляторными батареями. Сегмент таких девайсов с одной стороны помогает производителям экономить, а с другой — создает конкуренцию новым смартфонам, так что в дальнейшем, как уверены специалисты, refurbished-устройства будут поставляться в меньшем количестве.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны

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