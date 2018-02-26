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В Сеть «слили» фото экрана iPhone X Plus‍ от ‪Apple‬

Понедельник, 26 Февраля 2018 14:53
В Сеть «слили» фото экрана iPhone X Plus‍ от ‪Apple‬ Фото из открытых источников

Если вы до сих пор не знаете о том, что в этом году будет представлен смартфон Apple iPhone X Plus, то, ну, в общем, пора уже все-таки знать об этом. Тем более, что в Сети накануне засветились модули дисплеев для грядущих топовых "яблочных" смартфонов.

 

Фотографии, о которых идет речь, были сделаны, как предполагается, на мощностях LG Display, расположенных во Вьетнаме. Да, экраны для новых айфонов икс, делаются, по всей видимости, именно во Вьетнаме, руками полуголодных женщин и детей.

 

Это, если что, OLED-панели, диагональ которых составляет шесть с половиной дюймов, то есть будущий iPhone X Plus будет еще той "лопатой", на радость любителям этих самых "лопат".

 

Согласно данным, оказавшимся в распоряжении у тематических средств массовой информации еще в прошлом месяце, корейский технологический гигант LG продаст корпорации Apple от пятнадцати до шестнадцати с половиной миллионов таких OLED-дисплеев.

 

Сами по себе дисплеи, как видим, весьма похожи на те, которые были применены яблочными инженерами в обычном iPhone X. То есть, у них тоже есть, например, печально знаменитая "монобровь", которая делает девайс за тысячу долларов несколько нелепым, борясь, видимо, с чрезмерной пафосностью топового смартфона (сюда же, вероятно, можно отнести и анимированную какашку, на которой делают акцент в Apple, когда говорят об уникальных фишках айфона икс).

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPhone

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