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GetContact: Новое приложение покажет, как вы записаны в телефоне у знакомых

Среда, 28 Февраля 2018 12:06
GetContact: Новое приложение покажет, как вы записаны в телефоне у знакомых Фото из открытых источников

В Сети набирает популярность мобильное приложение GetContact, позволяющее узнать, как ваш номер телефона подписан в телефонных книгах других людей. Приложение вызвало столь масштабный резонанс, что его даже заблокировали в Азербайджане и Казахстане, сославшись на нарушение законов, регулирующих работу с конфиденциальными данными.

 

В социальных сетях, тем временем, публикуется огромное количество забавных и откровенно смешных скриншотов из приложения, которое помогает узнавать страшную правду.

 

Уже появились истории о том, как благодаря GetContact люди узнали о супружеских изменах или даже о каких-то более пугающих вещах. Но как же все это работает? На самом деле — довольно просто. Регистрируясь в GetContact, вы даете приложению доступ к своей телефонной книге, то есть пополняете общую базу данных номеров и подписей к ним. Благодаря тому, что в приложении уже зарегистрированы многие миллионы пользователей, охват получается весьма значительным.

 

Изначально приложение GetContact предназначено для борьбы со спамом. Модель, по которой оно работает, не является уникальной — подобным образом функционируют сервисы Truecaller, Numbuster, а также прочие подобные.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости приложение

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