Британский министр создал приложение для общения с собой‍

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Мэтт Хэнкок, начальник британского министерства цифровых технологий, культуры, спорта и средств массовой информации, создал мобильное приложение для общения с собой.

Нет, Мэтт Хэнкок не сидит днями напролет со смартфоном в руках, переписываясь с собой же — созданное им мобильное приложение позволяет другим людям взаимодействовать с министром и, например, обращаться к нему напрямую, минуя бюрократические препятствия.

"Приветствую, я Мэтт Хэнкок, а это мое приложение. Благодаря этому софту вы можете узнать, чем конкретно я занимаюсь на посту министра в данный момент. Кроме того, приложение дает вам уникальную возможность поделиться со мной какими-то мыслями", — приветствует своих пользователей приложение Мэтта Хэнкока.

В общем, инициативу министра технологий Великобритании можно только поприветствовать — говорят отечественные эксперты, отмечая, что если бы крупные российские чиновники обзавелись подобным софтом, то жизнь в Российской Федерации стала бы лучше сразу на несколько процентов.

С другой стороны, эффективность подобного способа общения с чиновником является пока что недоказанной, так что для начала понаблюдаем за Хэнкоком.