Люди стали чаще пользоваться смартфоном во время интима и похорон‍

Что может быть общего между похоронами и интимной близостью? Исследователи из компании iPass говорят, что смартфоны. При чем тут они? Оказалось, что современные люди стали гораздо чаще использовать свои мобильные электронные гаджеты как во время интима, так и во время похоронных церемоний.
Что, в общем-то, и не удивительно — действительно, что еще делать во время мрачных церемоний, как не утыкаться в телефончик. В постели, правда, есть и более интересные занятия, чем просмотр новостей на экране смартфона, но ведь последнее тоже важно — восклицают смартфонозависимые люди, поясняя, что отвлекаясь на интим, можно пропустить что-то очень значительное.
"А вдруг биткоин упадет? Обычно, правда, падает кое-что другое, когда я начинаю читать новости во время интима…", — жалуется один из зависимых от гаджетов.
Кажется, что это шутка, но нет — такова суровая действительность. Современные люди на самом деле используют смартфоны во время интимной близости. В чем-то подобном признались семь процентов респондентов, опрошенных сотрудниками iPass. И речь идет не о совместных селфи (хотя и о них тоже), а о банальном листании социальных сетей.
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